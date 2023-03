Florida Schulleiterin zum Rücktritt gezwungen – nachdem sie Michelangelos »David« zeigte

Der reale Vorfall an der Tallahassee Classical School allerdings passt zur aktuellen politischen Entwicklung in Florida: Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis schränkt derzeit die Lehrfreiheit an den Schulen seines Bundesstaats massiv ein. Unter anderem sollen Schülerinnen und Schüler nicht mehr über Rassismus unterrichtet werden. Im vergangenen Jahr hatte DeSantis bereits durchgesetzt, dass an Grundschulen Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität verboten ist. Jetzt will er das umstrittene Verbot offenbar auf alle Altersstufen ausweiten.