41 Wörter lang ist der Satz, mit dem die Uni in Frankfurt am Main die Erklärung für ihr Versagen einleitet. 41 Wörter lang trockene Formulierungen von »einem durch die Goethe-Universität verursachten Übermittlungsfehler hinsichtlich der Meldung der Anzahl an Nachrückerplätzen an die Stiftung für Hochschulzulassung«. Was die Verantwortlichen eigentlich sagen wollen: Sie haben Mist gebaut – und 282 Menschen einen Medizinstudienplatz zugesagt, den sie gar nicht haben. Die Zulassung danach wieder rückgängig gemacht, per Rücknahmebescheid. Und damit womöglich auch 280 Lebenspläne durchkreuzt.