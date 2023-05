4400 Bewerber müssen nachschreiben Französische Eliteuni verschlampt Tausende Prüfungen

Ein Umschlag mit ihren Aufsätzen soll nie in der Universität angekommen sein: In Frankreich müssen 4400 junge Menschen erneut einen Aufsatz schreiben, mit dem sie sich an der École Normale Supérieure in Lyon bewerben wollen.