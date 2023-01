Auch in Deutschland gibt es immer wieder Debatten darüber, ob Jugendliche zu einem Besuch in einem der Vernichtungslager verpflichtet werden können. So hatte sich die frühere Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für solche obligatorischen Besuche ausgesprochen: »Damit gerade junge Menschen begreifen, was geschehen ist, ist es notwendig, die Orte der Gräuel zu besuchen und angesichts der Verbrechen innezuhalten.«