Besonders selten sind Hochschullehrerinnen in den Ingenieurwissenschaften

Am geringsten war der Professorinnenanteil mit 15 Prozent in den Ingenieurwissenschaften, am höchsten mit 42 Prozent in den Geisteswissenschaften. In den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften betrug der Professorinnenanteil ein Drittel. Im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften war mit 21 Prozent etwa jede fünfte Professur mit einer Frau besetzt.