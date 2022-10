Reimund Neugebauer, legt sein Amt ein Jahr eher nieder als geplant. Der mächtige Wissenschaftsmanager aus Sachsen wird seine Tätigkeit als Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft am 30. September 2023 beenden. So geht es aus einer E-Mail hervor, die er an die Mitarbeitenden der Forschungsorganisation geschickt hat.