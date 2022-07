»Wir helfen gerne«, sagt Olga Sukennyk. »Deshalb haben wir unser Konzept etwas angepasst.« Bei den Neuankömmlingen geht es nicht darum, dass sie ihre Muttersprache nicht vergessen. Die beherrschen alle perfekt. Sukennyk hat einige ukrainische Ehrenamtliche engagiert, die den geflüchteten Kindern Deutsch beibringen und helfen, den Anschluss beim Lernen in Fächern wie Mathematik, Geografie oder Geschichte nicht zu verlieren. Um die Ukraine geht es natürlich auch.

»Bei uns heißt es jetzt immer: ›Vielleicht‹«

Im zweiten Stock der Emil Krause Schule sitzen rund 20 Viertklässler in einem Klassenraum. Ein Fenster schmückt eine gelb-blau gestreifte Friedenstaube aus Papier. Die hat eins der Kinder gebastelt, die hier werktags im Unterricht sitzen. Ein Willkommensgruß für die Geflüchteten. Katarina Tertychna, rosa Pulli, Jeans, weiße Sneaker, war in der Ukraine Grundschullehrerin. Seit wenigen Wochen unterrichtet sie nun die »Neuen« in der »Samstagsschule«.

An diesem Vormittag im Mai hat die Gruppe schon zwei Stunden hinter sich. Jetzt ist gerade Mathematik dran. Einige Kinder wackeln auf ihren Stühlen. Ein Junge und ein Mädchen knuffen sich. Als plötzlich die Schrift aus unerklärlichen Gründen vom Smartboard verschwindet, stutzt die Gruppe, lacht. Die Stimmung ist gelöst, locker, als wäre dies eine normale Unterrichtsstunde in einem ukrainischen Klassenzimmer.

Die Lehrerin weiß, wie wichtig dies für die Kinder ist, wie belastet sie sind. In den vergangenen Monaten hat sie ihre Klasse in der Ukraine weiter auf Distanz unterrichtet; online. Fast täglich saß sie mit den Schülerinnen und Schülern von 8 bis 11 Uhr in Videokonferenzen. Ein Kind habe rund einen Monat in der U-Bahn gelebt. Viele Schülerinnen und Schüler seien geflüchtet und wohnten nun in Polen, Deutschland und anderen Ländern. Einige seien aggressiver als sonst, andere sehr dünnhäutig.

»Sie fangen schnell an zu weinen«, sagt Kataryna Tertychna. Ihre Tochter, die in die zweite Klasse geht, wolle zurück nach Hause. »Aber ich weiß nicht, wann und ob das geht. Bei uns heißt es jetzt immer: ›Vielleicht‹.« Tertychna weiß nicht einmal genau, wer nach den Sommerferien das nächste Mal am Samstag bei ihr im Unterricht sitzen wird. Immer wieder verlassen einige ukrainische Geflüchtete die Stadt Hamburg, andere kommen neu dazu – und können sich hier an die ukrainische Community wenden.