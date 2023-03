Der Deutsche Lehrerverband plädiert für die Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten für Lehrerinnen und Lehrer. Damit soll die angespannte Personalsituation an den Schulen kurzzeitig entlastet werden. »In so einem Lebensarbeitszeitkonto sehen wir eine große Chance«, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der »Augsburger Allgemeinen« . Dies würde es Lehrkräften, »die noch Reserven haben, ermöglichen, für mehrere Jahre ein oder zwei Stunden mehr zu unterrichten und dafür dann ein oder zwei Jahre früher in Ruhestand zu gehen«.