Geschlechtergerechte Sprache Winfried Kretschmann lehnt Gendern an Schulen ab

Forderung des Landesschülerbeirats

Der Landesschülerbeirat in Baden-Württemberg hatte vor Kurzem gefordert, die Akzeptanz für das Gendern an Schulen müsse steigen. Sternchen oder Doppelpunkt sollten in schriftlichen Prüfungen nicht mehr als Fehler markiert werden. Das Kultusministerium erklärte dazu indes, man kenne keine Fälle, in denen geschlechtergerechte Sprache in Klausuren angestrichen worden sei.