Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat am Montagabend die Universität Göttingen besucht. Er soll Hochschul-Präsident Metin Tolan getroffen haben. Worum es bei dem Treffen ging, wollte die Hochschule nicht verraten. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine und weitere Regionalzeitungen vermuten, es sei um die Ehrendoktorwürde gegangen, die Schröder im Jahr 2005 verliehen wurde. In seiner Festrede, die man heute noch auf der Internetseite der Universität nachlesen kann, versprach er, sich für »eine Kultur der Wissenschaft im Sinne von Verständnis und Verständigung« einzusetzen. Schröder hatte von 1966 bis 1971 Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen studiert.