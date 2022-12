Dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, sei seit mehr als 20 Jahren im Bürgerlichen Gesetzbuch niedergelegt, heißt es in dem Aufruf. In Kitas erlebten Kinder aber unterschiedliche Formen von Alltagsgewalt: Etwa wenn sie zum Aufessen oder Probieren gezwungen würden, wenn sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, beschämt oder bestraft würden. Das hat die groß angelegte Bika-Studie von 2020 bereits gezeigt. Dort kam etwa heraus, dass in mehr als der Hälfte der beobachteten Situationen Kinder aufessen beziehungsweise austrinken sollten oder ihnen ein Nachschlag verweigert wurde. Bei einem Viertel wurde beobachtet, dass Kinder ohne Begründung zum Probieren gedrängt wurden.