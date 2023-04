Alle Jahre wieder kämpft Deutschland mit einem Aktionstag gegen Rollenklischees: Am Girls’ and Boys’ Day sollen sich Mädchen und Jungen einen Eindruck vom Erwerbsleben verschaffen, und zwar möglichst – so die Idee – in Berufen, in denen ihr Geschlecht jeweils unterrepräsentiert ist. Jungen tun sich also bestenfalls in Seniorenheimen, Kitas und Jugendämtern um. Mädchen strömen in Autowerkstätten, IT-Büros oder auf Baustellen.