Im ganzen Land erreichten in diesem Jahr 59 Prozent der Schüler im Alter von zehn und elf Jahren das erwartete Niveau in den Key-Stage-2-Tests, im Vergleich zu 65 Prozent im Vor-Corona-Jahr 2019. Ausführliche Zahlen, die das Bildungsministerium im Sommer veröffentlichte , zeigten, dass die Leistung bei benachteiligten Kindern stärker zurückging als bei besser gestellten Altersgenossen.

Die Tests im Parlament waren von der Kampagne More Than A Score organisiert worden, die sich für die Abschaffung der auch als SATs bezeichneten Prüfungen einsetzt. Sie argumentieren, die Kinder würden unnötig unter Leistungsdruck gesetzt. More Than A Score hofft laut dem Bericht, dass die Politiker den Druck selbst erfahren haben und erkennen, dass »die Prüfungen nur die Schulen beurteilen, aber dem Lernen der Kinder nicht helfen«.