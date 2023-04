Die konservative Regierung in Großbritannien nutzt eine Debatte über Geschlechteridentität zunehmend zum Stimmenfang. Mädchen- und Jungenschulen in Großbritannien dürften künftig Transschüler ablehnen, berichtete die Zeitung »Telegraph« . Den Rektorinnen und Rektoren drohten in einem solchen Fall keine juristischen Folgen.