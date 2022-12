Der umstrittene Rabbiner Walter Homolka zieht sich aus einer weiteren Führungsrolle zurück: In einem internen Brief an die Vorstände der Union progressiver Juden in Deutschland, der dem SPIEGEL vorliegt, kündigte der Gründer der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg an, auf eine erneute Kandidatur für das Amt zu verzichten. Er begründete das damit, dass der Zentralrat der Juden mit der vorgezogenen Veröffentlichung einer Untersuchung gegen ihn die Wahlen »massiv beeinflussen« wolle.