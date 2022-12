Die Hälfte der Kinder gab an, täglich oder fast täglich Bücher zu lesen, während 22 Prozent nach eigener Aussage nie oder maximal einmal im Monat ein Buch lesen. Ein Viertel der Schüler gab an, täglich oder fast täglich außerhalb der Schule an digitalen Geräten zu lesen. Der Griff zum Tablet oder Handy stärkt die Sprachkompetenz laut Studie aber nicht.

Chatnachrichten und Apps sind zu eintönig

»Häufiges Lesen an digitalen Geräten weist einen negativen Zusammenhang mit dem Wortschatz der Kinder auf«, heißt es in dem Bericht. Der Wortschatz sei »am kleinsten, wenn Kinder oft an digitalen Geräten lesen und gleichzeitig selten bis nie ein Buch«.