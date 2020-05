Grundschule im Corona-Modus "Normales Spielen und Lernen ist nicht"

Bisher durften nur Viertklässler wieder in die Grundschulen kommen. An diesem Montag beginnt der Unterricht in einigen Bundesländern auch für die Jüngeren - wie an der Hamburger Grundschule An der Haake. Eine Zwischenbilanz.