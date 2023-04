Kurz vor dem 21. Jahrestag des Amoklaufs am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hat ein maskierter junger Mann für einen größeren Polizeieinsatz an der Schule gesorgt. Ein Lehrer rief die Polizei, als er am Mittwochvormittag vor der Schule den komplett schwarz gekleideten Mann bemerkte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.