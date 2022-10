Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow empfindet ihr Leben als 50-Jährige nach eigenen Worten als »fantastisch«. »Ich fühle mich dadurch, dass ich 50 geworden bin, wirklich inspiriert«, sagte Paltrow, die Ende September ihren runden Geburtstag gefeiert hatte. »Ich habe mir früher so viele Gedanken darüber gemacht, was die Menschen von mir dachten«, zitierte das US-Magazin »People« die Schauspielerin bei einer Veranstaltung ihres Lifestyle-Unternehmens Goop am Sonntag. Inzwischen mache sie sich keine Gedanken mehr um die Meinung anderer.