Die Pädagogische Hochschule in Freiburg ist wegen eines mutmaßlichen Cyberangriffes seit Tagen offline. Die Hochschule habe wegen eines »schwerwiegenden IT-Sicherheitsvorfalls an Pfingsten ihre Server aus Sicherheitsgründen heruntergefahren«, teilte das Social-Media-Team am Donnerstag auf dem Instagram-Kanal der Hochschule mit.