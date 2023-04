In einer Grundschule in Haldensleben haben drei nicht strafmündige Kinder mutmaßlich randaliert und einen hohen Sachschaden verursacht. Nach dem Hinweis einer Anwohnerin trafen Polizeibeamte am Samstagabend drei Elf- und Zwölfjährige in der Schule an. Sie hätten einen Großteil der Räume verwüstet, Mobiliar zerstört und Waschbecken überflutet, teilte die Polizei mit.