Besser bezahlt werden künftig auch Therapeuten an Hamburger Schulen. Obwohl ihre Gehälter wie die der Erzieherinnen bei deutschlandweiten Tarifverhandlungen zwischen den Ländern und Gewerkschaften festgelegt würden, gleiche Hamburg die Bezahlung in einer Übergangsregelung an.

Bei einzelnen Schulen fehlen 18 Vollzeitkräfte

Der Stadtstaat Hamburg beugt Unterrichtsausfälle vor, indem er Schulen mehr Stellen zuweist, als rechnerisch notwendig wären. Allerdings musste der Senat im Frühjahr auf eine Anfrage der Linke einräumen, dass zahlreiche Stellen unbesetzt blieben. Im Schnitt fehle an jeder Schule eine Dreiviertelstelle.