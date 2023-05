Mit KI lassen sich eigenständig Texte zu beliebigen Fragestellungen produzieren. Die Schulbehörde in Hamburg bestätigte dem NDR, dass es zudem mehrere weitere Verdachtsfälle gibt. So seien Lehrkräfte beim Korrigieren misstrauisch geworden, weil Teile der Klausur mangelhaft, andere hingegen fehlerfrei waren, heißt es in dem Bericht.