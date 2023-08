Die Sprecherin der Volksinitiative »Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung«, Sabine Mertens, hat ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nach teils harten persönlichen Angriffen von außerhalb der Initiative ziehe sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, erklärte sie am Freitag in einer Mitteilung.