Vor der Einschulung steht in Deutschland in der Regel ein besonderer Termin an: Das Kind muss zur Schuleingangsuntersuchung. Meist sind es Mitarbeiter der Gesundheitsämter oder vergleichbarer Institutionen, die das Kind testen: Wie ist es körperlich und kognitiv entwickelt? Benötigt das Kind eine Brille, um später im Unterricht etwa Buchstaben an der Tafel gut lesen zu können? Kann es rückwärts laufen, einen Stift halten, ein Bild malen? Und wie fit ist es sprachlich?