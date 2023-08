Hefte, Blöcke, Geodreiecke Schulmaterial fast 14 Prozent teurer als im Vorjahr

An den hohen Kosten für Schulmaterial gibt es immer wieder Kritik. Zuletzt hatten die Oppositionsparteien SPD, FDP und SSW in Schleswig-Holstein die schwarz-grüne Regierung aufgefordert, Mütter und Väter stärker hiervon zu entlasten. Dabei gilt zwischen Nord- und Ostsee – anders als in anderen Bundesländern – bereits Lernmittelfreiheit, sodass zumindest die Schulbücher gestellt werden.