»Die Ministerin reiht in der aktuellen Krise zur Unterstützung von Studierenden ein Luftschloss an das andere«, kritisiert der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Bei der Heizkostenpauschale sei der Kreis der Berechtigten zudem sehr klein. Bezogen auf die knapp drei Millionen Studierenden in Deutschland profitierten bisher weniger als vier Prozent von der Energiepreispauschale.