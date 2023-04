Elternvertreter zeigten sich erstaunt über die Aussagen der Bezirksregierung zum Verfahrensstand. »Das wäre ein überraschender neuer Twist in dieser unsäglichen Angelegenheit«, sagte André Lippitz von der Schulpflegschaft der Grundschule am Samstag im Gespräch mit dem SPIEGEL. Er gehört zu den Initiatoren einer Petition, bei der sich mittlerweile über 8000 Menschen dafür ausgesprochen haben, dass Schäfer an ihrem bisherigen Arbeitsplatz weiterarbeiten kann: »Wir werden am Montag genau beobachten, ob sie zur Schule kommen darf.« Dann findet in Nordrhein-Westfalen der erste Schultag nach den Osterferien statt.