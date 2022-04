Ein Chemiestudent hat in seiner Wohnung im hessischen Niedernhausen mit Chemikalien experimentiert und dadurch einen längeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bei den Experimenten am Mittwochabend sei ein Glasbehälter zerbrochen, wie die Polizei mitteilte . Der 22-jährige Student habe sich an der Hand verletzt.

So kamen Sanitäter in die Wohnung, aber auch Polizisten und Feuerwehrleute. Sie entdeckten in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Rheingau-Taunus-Kreis zahlreiche Chemikalien, die der Student vermutlich legal erworben, aber nicht sachgemäß gelagert hatte. Deshalb zog die Feuerwehr den Angaben zufolge eine Fachfirma hinzu, um die Chemikalien an einen geeigneten Lagerort zu verbringen.