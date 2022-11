»Erschreckende Zahlen« Ifo-Studie zeigt Bildungslücken bei Schülerinnen und Schülern

Von Region zu Region gibt es allerdings erhebliche Unterschiede. Die Spanne der Jugendlichen, die Bildungslücken aufweisen, reicht laut Studie von 24 Prozent in Nordamerika und der Europäischen Union bis 89 Prozent in Südasien und 94 Prozent im Afrika südlich der Sahara. In 101 Ländern beträgt der Anteil über 50 Prozent und in 36 Ländern sogar über 90 Prozent.

In Deutschland liegt der Anteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler der Studie zufolge 23,8 Prozent, in Österreich 24,6 und in der Schweiz 21,9 Prozent, aber etwa in Estland nur 10,5 Prozent.