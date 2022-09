Lehrkräftemangel: Aktuell gibt es in Deutschland 10.000 Informatiklehrkräfte. »Für eine Unterrichtsversorgung auf dem Niveau der in der Schulinformatik führenden Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen müssten es mehr als doppelt so viele sein«, schreiben die Autorinnen und Autoren. Und wenn man ein Spitzenniveau erreichen wolle, dann müssten es insgesamt sogar 27.000 Lehrkräfte sein. Eines der Probleme: Im Jahr 2020 sind bundesweit gerade einmal 361 Abschlussprüfungen im Lehramt für Informatik abgelegt worden, außerdem gebe es hohe Abbruchzahlen in den Lehramtsstudiengängen für Informatik. Nachwuchs ist also kaum in Sicht.