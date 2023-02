Internationaler Tag der Muttersprache 80 Prozent der Bevölkerung sprechen zu Hause immer Deutsch

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht in den eigenen vier Wänden ausschließlich Deutsch: 80 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag zum Internationalen Tag der Muttersprache mit. Weitere 15 Prozent sind demnach sogenannte Mehrsprachlerinnen und Mehrsprachler, die zu Hause noch mindestens eine weitere Sprache nutzen.