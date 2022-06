Sehr positiv fällt die Beurteilung der deutschen Hochschulen im Bereich »Forschung« aus. Hier spiegele sich deren »hervorragende Leistung« in fast allen einzelnen Indikatoren wider, heißt es in der Studie. Besonders gut sind sie demnach im Einwerben von Drittmitteln für die Forschung. 72 Prozent der deutschen Hochschulen werden in diesem Bereich in die Ranggruppen A oder B eingestuft.

Lediglich beim Anteil von Autoren und Autorinnen an allen wissenschaftlichen Publikationen überwiegen unterdurchschnittlichen Ergebnisse. An der Spitze der Rangliste im Bereich Forschung: die Universität Hohenheim.