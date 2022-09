Was schlechte Sanierung und fehlender Neubau für den Schulalltag bedeuten, haben gerade erst 700 Grundschulkinder der Anna-Lindh-Schule in Berlin erlebt: Ihre Schule blieb wegen Schimmelbefall nach den Sommerferien geschlossen, und die Kinder wurden zunächst von zu Hause aus unterrichtet. Wie hoch der Investitionsbedarf an Schulen ist, hat die staatliche Förderbank KfW berechnet und am Dienstag die aktuellen Zahlen vorgestellt . Ihre Bilanz: Der Bedarf ist gewaltig.