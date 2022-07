Am IQB-Bildungstrend 2021 haben 26.844 Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe in 1464 Grund- und Förderschulen aus allen 16 Ländern teilgenommen. Mitmachen durften nur Kinder, die seit mindestens einem Jahr in Deutschland unterrichtet wurden. Obwohl der Schulbetrieb im Erhebungszeitraum zwischen April und August 2021 zum Teil noch pandemiebedingt eingeschränkt war, konnten die Tests an 95 Prozent der zufällig ausgewählten Schulen durchgeführt werden.