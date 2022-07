Pädagogischer Abgrund und Pseudopädagogik?

Dieser Ansatz, sagt Schwartz, führe das deutsche Bildungssystem »schon seit Jahren an den pädagogischen Abgrund«. Sie fordert daher für die Klassen 5 und 6 in den weiterführenden Schulen zwei Stunden pro Woche verpflichtenden Förderunterricht, um »Versäumtes aus der Grundschule zumindest teilweise« aufholen zu können.

Auch Jürgen Böhm, Vorsitzender des Deutschen Realschullehrerverbands, teilt massiv in Richtung Grundschulen aus. Ein wesentlicher Grund für die schlechten Schülerarbeiten sei die mangelnde Leistungsorientierung in den Grundschulen und ein immer weiteres Einebnen der Anforderungen in den Basisfächern, schimpft Böhm: »Wenn man zunehmend von Grundschulen ohne Noten sinniert, sich in pseudopädagogischen Vermittlungsstrukturen und Experimenten ergeht, Förderschulen abschafft, muss einen das Ergebnis nicht verwundern.«