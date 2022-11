Bei einer Veranstaltung in Mailand am Montag hatte der Politiker der rechten Lega gesagt: »Es lebe die Demütigung, die ein grundlegender Faktor im Wachstum und in der Bildung von Persönlichkeit ist.«

Er habe einen Begriff genutzt, der den Sinn seiner Gedanken nicht gänzlich erklärte, sagte der 61-Jährige drei Tage später. Valditara hatte sich nach eigenen Worten zum Fall eines Schülers geäußert, der nicht mehr zum Unterricht kommen darf, weil er seine Lehrerin schlug.