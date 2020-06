Fehlende Weiterentwicklung, mangelnde Unterstützung, geringes Gehalt Jeder fünfte Rektor will seine Schule verlassen

Rund tausend Schulen in Deutschland sind führungslos, weil kaum einer den Posten haben will. Eine Studie untersucht nun, was Schulleiter antreibt - und stellt fest, dass jeder Fünfte von ihnen wechseln will.