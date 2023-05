»Jugend forscht«-Sieger gekürt Schweißhemmende Deos, kompostierbare Biotüten und ein praktisches EKG-Konzept

Zwei 18-Jährige aus Wittlich in Rheinland-Pfalz überzeugten die Jury im Fachgebiet Chemie mit ihren Forschungen zu Aluminium in Deos. Sie verglichen handelsübliche Deodorants und Lösungen verschiedener Salze auf ihre schweißhemmende Wirkung. »Wir konnten in unserer Forschung feststellen, dass viele andere Stoffe eine ähnliche Wirkung wie Aluminium haben«, sagte Gewinnerin Maike Zöllner.