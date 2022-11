Der Dauerkrisenmodus bleibe den Jugendlichen erhalten, sagt Schnetzer. Die drei größten Sorgen hätten sich nicht geändert, jedoch ihre Gewichtung. Momentan steht der Umfrage zufolge die Inflation ganz vorn, gefolgt vom Krieg in Europa und dem Klimawandel. Die Sorge um das Klima sei dabei nicht weniger wichtig geworden, sie werde nur von anderen Befürchtungen überlagert, so Schnetzer. Ein so hohes Maß an Sorgen habe er selten gesehen, ordnet Hurrelmann das Ergebnis ein