Deutschland und Israel haben erneut vereinbart, ein gemeinsames Jugendwerk zu gründen. Bundesjugendministerin Lisa Paus (Grüne) und die israelische Bildungsministerin Yifat Shasha-Biton unterzeichneten am Sonntag in Jerusalem eine entsprechende Absichtserklärung, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. »Wir vertiefen den seit Langem bestehenden Jugendaustausch und heben unsere Zusammenarbeit auf eine neue Stufe«, erklärte Paus.