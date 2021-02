Uni-Prüfungen in der Coronakrise Jura-Student klagt gegen Videoaufzeichnung der Fernuni Hagen

Wer Online-Klausuren schreibt, soll in einigen Kursen der Fernuni Hagen per Videoaufzeichnung überwacht werden – ein Eingriff in die Grundrechte, sagt ein Student und klagt. Viel Zeit bleibt nicht: Die Prüfung ist am 8. März.