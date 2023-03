Auslöser der Debatte: Die Leitung einer Sekundarschule in Wermelskirchen hatte vor einigen Tagen begonnen, die schon länger geltende Kleiderordnung der Schule umzusetzen und Schülerinnen und Schüler in Jogginghosen zum Umziehen nach Hause geschickt. Dies hatte unter Schülern und Eltern für Ärger gesorgt. »Trotz Kritik in den Medien« wolle man die Kleiderordnung aufrechterhalten, hatte die Schule mitgeteilt . »Wir möchten unsere Schüler:innen dazu animieren, Kleidung zu tragen, die nicht zum ›Chillen‹ verleitet.« Für die Vorbereitung auf das Berufsleben sei eine Abkehr von der Jogginghose wichtig.