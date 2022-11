Teil des Entlastungspakets Kabinett beschließt Einmalzahlung von 200 Euro für Studierende

Studierende armutsgefährdet

Viele Studierende leiden angesichts der aktuellen Belastungen unter Geldnot. Das Statistische Bundesamt hatte am Mittwoch mitgeteilt, mehr als ein Drittel der Studierenden in Deutschland sei im vergangenen Jahr armutsgefährdet gewesen. Besonders stark gefährdet sind demnach Studierende, die allein oder in Wohngemeinschaften lebten. Von ihnen waren mit 76,1 Prozent gut drei Viertel armutsgefährdet.

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung hat – 2021 waren dies in Deutschland 1251 Euro im Monat. Besonders die Wohnkosten treiben die Lebenshaltungskosten der Studierenden in die Höhe. Wer allein oder in einer Wohngemeinschaft lebte, musste dafür im vergangenen Jahr gut die Hälfte des verfügbaren Einkommens aufbringen.