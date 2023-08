Weniger Smartphone, mehr Vorlesen

Auch Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, hatte sich erst kürzlich besorgt über den Internetkonsum von Kindern geäußert. Wenn er sehe, dass schon Kleinkinder Tablets in die Hand bekommen, stünden ihm »die Haare zu Berge«, sagte Fischbach der »Neuen Osnabrücker Zeitung« . Ein Smartphone schon für Neunjährige sei zu früh. Auf Social-Media-Kanälen tummelten sich Influencer, die ungefestigte junge Menschen negativ beeinflussten. Eine Folge seien psychische Erkrankungen, wie in den Arztpraxen deutlich zu spüren sei, so Fischbach.