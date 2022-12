Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einem drohenden Ärztemangel in den kommenden Jahren gewarnt. Er fordert die Länder dazu auf, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen, um das Problem zu mildern. »Auf uns läuft eine mittlere Katastrophe zu, was das Ärzteangebot angeht«, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung »Markus Lanz – Das Jahr 2022«.