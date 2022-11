Nur rund acht Prozent ihrer Investitionen wollten Kommunen in diesem Jahr in den Ausbau der Kinderbetreuung stecken – das ist nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW zu wenig, um den Bedarf zu decken: Der Investitionsrückstand bei Kitas summiere sich bundesweit auf 10,5 Milliarden Euro, teilte die KfW am Montag mit.