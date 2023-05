Hendrik Haverkamp hält ein Verbot für Quatsch. Er ist Gymnasiallehrer in Gütersloh und hat in unserem Kindermagazin »Dein Spiegel« erklärt, warum er stattdessen im Unterricht offensiv ausprobiert, wie sich KI in der Schule nutzen lässt. Spoiler: Auch Hendrik Haverkamp stellt die bisherigen Prüfungsformate in Frage.

2. Ja, wo sind sie denn alle?

In Lübeck gibt’s eine freie Schule, die »Dorfschule«. Und wie das so sein sollte, schaut der Staat ab und zu mal vorbei, ob denn auch alles in Ordnung ist. Ist es nicht, fanden die Prüfer vor ein paar Wochen: Denn sie wunderten sich, dass an einem normalen Schultag so wenige Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in der Schule waren. Man habe eine »Häufung von Ungereimtheiten« festgestellt. Und weil das wohl wiederholt so war, hat das Kieler Bildungsministerium der Einrichtung jetzt die Anerkennung entzogen und die Schließung angeordnet.

Deshalb gibt’s jetzt Streit: Ist die »Dorfschule« möglicherweise nur ein Tarnverein für Eltern, die die Schulpflicht unterlaufen wollen? Oder haben die Behörden schlicht nicht kapiert, dass andere Unterrichtskonzepte als die Gruppenbeschulung im Klassenformat Auswirkungen auf den Aufenthaltsort der Lernenden haben können? Die Frage wird nun wohl das zuständige Verwaltungsgericht beantworten müssen, die Schule will gegen die Schließung klagen.