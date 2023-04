Die Christian-Albrechts-Universität in Kiel durfte einen Lehrauftrag für den früheren NDR-Journalisten Patrik Baab wegen einer umstrittenen Ukrainereise nicht widerrufen. So urteilte am Dienstag das Verwaltungsgericht in Kiel. Es hätten keine Voraussetzungen für den Widerruf aus wichtigem Grund vorgelegen, teilte das Gericht mit .