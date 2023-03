Mittellose Schülerinnen und Schüler müssen ein einwöchiges Schulprojekt auf dem Schulgelände nicht aus eigener Tasche bezahlen. Sie haben Anspruch auf »gleichberechtigte Teilhabe an Bildung«, sodass das Jobcenter ähnlich wie bei Schulausflügen die anfallenden Kosten erstatten muss, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) am Mittwoch in Kassel. (Az.: B 7 AS 9/22 R).